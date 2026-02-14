Sassari, auto e cavi elettrici in fiamme: doppio intervento dei vigili del fuocoL’allarme in via Pascoli e in via Giulio Dolcetta
Fiamme da un’automobile, stanotte alle 2, a Sassari. I vigili del fuoco sono intervenuti per un principio di incendio in una macchina parcheggiata tra via Pascoli e via Montello. All'arrivo sul posto la squadra provvedeva alla messa in sicurezza della vettura. Sul posto oltre alla squadra dei pompieri anche una pattuglia della polizia. Cause in fase di accertamento.
Stamattina invece, alle 7, i vigili del fuoco hanno fermato un principio di incendio in via Giulio Dolcetta: l’origine delle fiamme da un corto circuito su cavi elettrici.