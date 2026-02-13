Si insedia il nuovo Consiglio direttivo dell’Ente Parco nazionale dell’Asinara, dopo la firma del decreto di nomina dei componenti, datata 2 febbraio 2026, da parte del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica.

La seduta convocata dal presidente del Parco, Gianluca Mureddu, per la giornata di giovedì 19 febbraio alle 10, segna l’inizio di un nuovo percorso per la definizione degli obiettivi di governo e di amministrazione nell’ambito dell’indirizzo politico- amministrativo stabilito dalla Comunità del parco.

Fanno parte del consiglio direttivo i sindaci di Porto Torres, Sassari, Castelsardo e Stintino – Massimo Mulas, Giuseppe Mascia, Maria Lucia Tirotto e Rita Vallebella- tutti espressione della Comunità del Parco, oltre ad Ilaria Faedda, esponente di Forza Italia a Porto Torres, in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente e il consigliere del Comune di Sorso, Gianni Tilocca, in rappresentanza del Ministero dell’Agricoltura.

Oggetto della convocazione, negli uffici di via Ponte Romano, la delibera di insediamento del nuovo organismo e la ratifica di tutti gli atti, ben 20 documenti di importanza economica e amministrativa, di disposizione urgente del presidente Mureddu, tra cui il bilancio di previsione di oltre 18 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2026 e del bilancio triennale 2026-2028. Nel corso della seduta è prevista anche la nomina del vicepresidente e la nomina della Commissione di valutazione delle istanze, relative all’Avviso pubblico per l’individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per il conferimento dell’incarico di direttore del Parco Nazionale dell’Asinara e dell’Area marina protetta, attualmente ricoperto da Vittorio Gazale.

Tra i punti all’ordine del giorno anche l’approvazione del Disciplinare integrativo al Regolamento del Parco 2026. Asi

