Un’auto e una moto sono finiti in una scarpata dopo essersi scontrati, questo pomeriggio, lungo la strada statale 199, nei pressi di Oschiri.

Il motociclista – un cittadino austriaco – e il conducente dell'auto sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Ozieri, che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.

Secondo i primi riscontri all'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza. Il centauro è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari con l'elicottero Areus: ha riportato una frattura esposta alla gamba destra e un trauma facciale.

Il conducente dell'auto ha riportato un trauma toracico da cintura ed è stato accompagnato all'ospedale di Olbia con un'ambulanza del 118, anche lui in codice rosso.

(Unioneonline)

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