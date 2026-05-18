Ha aggredito il padre convivente colpendolo con calci e pugni, poi gli avrebbe scagliato contro il cassetto di un comodino, oltre a bottiglie e bicchieri. Il genitore, nel tentativo di difendersi, ha impugnato un coltello da cucina. È successo a Muros, dove un giovane è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Stazione di Ossi, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari.

L’intervento dei militari risale alla mattinata del 15 maggio, dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112 che ha consentito un rapido intervento nell’abitazione della vittima. Sul posto i carabinieri hanno trovato l’anziano padre con una ferita alla testa, compatibile con un’aggressione. Dagli accertamenti degli uomini dell’Arma è emerso che il figlio, rientrato in casa durante la notte, sarebbe stato sgridato dal genitore perché stava disturbando. A quel punto, il giovane avrebbe reagito con violenza, colpendo il padre e lanciandogli contro oggetti presenti in casa.

Nel tentativo di farlo desistere, l’uomo ha afferrato un coltello da cucina. Così è nata una colluttazione durante la quale il ragazzo ha riportato una ferita a un dito. Il coltello è stato subito sequestrato mentre entrambi, padre e figlio, sono stati soccorsi e medicati. Per loro una prognosi di pochi giorni.

(Unioneonline/v.f.)

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