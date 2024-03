La Rete delle Donne Alghero e il Comitato Area Sant’Agostino dicono no alla violenza sulle donne e organizzano diversi flash mob in piazza sull’onda del movimento globale “One Billion Rising 2024” . L’appuntamento è per sabato 9 marzo con una serie di iniziative. Si comincia la mattina alle 10.30 in Largo Guillot con le attività di reading che vedranno la partecipazione di circa 400 studenti e docenti dell’Istituto Istruzione Superiore Enrico Fermi Alghero.

Nel pomeriggio dalle 15.45 in largo San Francesco e dalle 17 in Largo Guillot, partecipano anche le scuole di danza e le associazioni. Ci saranno Rdr Sardegna la radio web- tv con Anna Chiara Achilli e Rita Mele, le scuole di ballo Arte & Movimento Gidanza della maestra Gilda, Danzare Tre Dance di Mondina Dinapoli, Art & Movi di Rosaria Dalerci e Asd Nuevo Espacio Salsero. In rappresentanza dell’amministrazione comunale è prevista la presenza dell’assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris e di Alessandro Cocco assessore alla Cultura e Turismo. Parteciperà anche il consigliere regionale Valdo Di Nolfo.

Lanciato dalla scrittrice Eve Ensler, fondatrice del V-Day, One Billion Rising è un movimento globale, laico, apartitico, aperto a ogni persona, gruppo e organizzazione che aderisca e si attenga al principio fondante che afferma che ogni donna ha il diritto di vivere e decidere del proprio corpo della propria salute e del proprio destino. Un invito alle donne e uomini ad alzarsi in piedi, danzare e opporre resistenza alla violenza sulle donne in tutto il pianeta.





