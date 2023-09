I giudici della Corte d'Assise del tribunale di Sassari hanno rinviato l'esame del pluriomicida Fulvio Baule, il 41enne di Plaghe che uccise i suoceri il 26 febbraio del 2022, e disposto la perizia sulla ex moglie, Ilaria Saladdino, ridotta in fin di vita dall'ex marito.

Il giudice Massimo Zaniboni presa visione dell'impedimento della donna di comparire in aula come teste, ha ritenuto di dover valutare la sua idoneità testimoniale. Pertanto ha nominato il medico Salvatore Lorenzoni quale perito con il compito di produrre una relazione, previa valutazione sulle condizioni fisiche e mentali della donna al fine di accertarne le condizioni e gli eventuali ausilii di cui necessita per comparire in aula.

Il pm Enrica Angioni ha chiesto la possibilità di una protezione in aula in caso della sua eventuale testimonianza.

Durante l'udienza presenti anche gli avvocati di parte civile, Gaetano Paoletti e Gian Mario Solinas. Quest'ultimo ha prodotto le cartelle cliniche che attestano la condizione di salute della teste. Prossima udienza il 31 ottobre.

In aula anche il legale della difesa Nicola Lucchi e l'imputato Fulvio Baule.

