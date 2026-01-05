Bilancio in chiaroscuro per il settore extra-alberghiero a Sassari nel mese di dicembre 2025.

«Si è registrata una leggera flessione - il 3 per cento - rispetto agli scorsi anni», riferisce Mimmo Moro, presidente dell’Unione Turismo Confapi Sardegna e delegato nazionale per l’Aigab, associazione italiana gestori affitti brevi. Si è infatti passati dal 59.8 per cento del 2022 all’attuale 55. Percentuali che riflettono però anche le restrizioni normative su b&b, e locazioni affini.

«Le tariffe restano invariate, con una media di 60 euro a persona a dicembre, salita a capodanno fino a 130 euro, e un soggiorno di 4 giorni, sempre contato come media». Niente pienone il 31 dicembre, giorno dell’esibizione di Max Pezzali, che ha portato oltre 20mila persone in piazzale Segni. Segno, secondo Moro, anche di politiche poco accorte. «Bisogna fare sistema con le varie attività produttive che spesso risultano chiuse. E fare una programmazione tempestiva, che non si riduca agli ultimi 40 giorni prima dell’evento».

Trend positivo invece per la categoria del “luxury”, case vacanze o affittacamere con caratteristiche da albergo a 5 stelle. Tra città, agro e borgate, il settore conta circa 20 strutture, rispondendo così alla domanda di professionisti che, in linea di massima, preferiscono la bassa stagione. «Alcune di queste fatturano 70mila euro all’anno con prezzi da 150 euro a notte», conclude Moro. Il lusso quindi attrae anche se un ambito molto ristretto di persone.

