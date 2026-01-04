Carabinieri a cavallo nel cuore della città di Alghero, donne e uomini dell’Arma in servizio per presidiare e garantire la sicurezza nel territorio. Le luci e gli addobbi natalizi della città catalana hanno fatto il resto.

I militari della Compagnia di Alghero a cavallo di Palidoro e Primula hanno intensificato i servizi di prossimità per garantire non solo la sicurezza, ma anche una costante vicinanza ai cittadini e ai numerosi turisti presenti, in questi giorni di festa, nella piccola barceloneta.

Le affollate vie del centro storico, lo splendido lungomare, le maestose mura così come le aree più periferiche della città sono state percorse da carabinieri appiedati, un servizio di prossimità che mira a rafforzare il legame tra l'Arma e la comunità, offrendo rassicurazione, rispetto, protezione e supporto ogni giorno.

Sabato pomeriggio, tra lo stupore di tanti cittadini, non solo bambini, i carabinieri a cavallo della Stazione di Foresta Burgos, affiancati dai militari della locale Stazione carabinieri e del Nucleo Operativo Radiomobile, hanno offerto un servizio efficace in aree specifiche, combinando tradizione e modernità.

L’obiettivo principale rimane quello di garantire ai cittadini di vivere in maniera serena e tranquilla lo spazio comune. Palidoro e Primula hanno piantonato la città, fermandosi dinanzi alle richieste di molti cittadini incuriositi dalla loro bellezza e dalla loro presenza e concedendo foto in cambio di carezze e affetto.



