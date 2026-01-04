Malore a bordo della nave di linea Cruise Roma al largo dell’Asinara. L’emergenza è scattata stamattina, 4 dicembre, alle 12 quando è giunta segnalazione alla sala operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres, un’operazione di soccorso in mare coordinata dalla Guardia Costiera turritana, che ha consentito il trasbordo in sicurezza di un passeggero ventitreenne, di nazionalità marocchina, colto da epigastralgia acuta mentre si trovava a bordo del traghetto in navigazione da Barcellona al porto di Civitavecchia.

La situazione è stata costantemente monitorata dalla sala operativa della Capitaneria, in stretto contatto con l’unità della compagnia Grimaldi Lines e con la sala operativa della Direzione Marittima di Olbia. L’emergenza medica è stata segnalata intorno a mezzogiorno, quando la nave, che si trovava a circa dieci miglia dall’Isola dell’Asinara. Il C.irm, Centro internazionale radio medico, dopo aver effettuato una prima valutazione clinica in collegamento radio con il medico di bordo, ha disposto l’evacuazione immediata del passeggero presso il porto di Porto Torres, per consentire il ricovero presso l’ospedale Santissima Annunziata.

La Guardia Costiera ha disposto il dirottamento della nave verso il porto, dove era già presente un’ambulanza del 118, con il supporto di una pattuglia della Guardia Costiera. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 14, quando il passeggero, sbarcato presso la banchina “ASI 1” del porto industriale di Porto Torres, è stato affidato alle cure del personale sanitario e successivamente trasportato presso l’ospedale di Sassari. Terminate le operazioni di sbarco, la Cruise Roma è stata autorizzata a mollare gli ormeggi e a riprendere la navigazione verso il porto di Civitavecchia.

