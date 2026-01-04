Furto al canile comunale Andriolu di Porto Torres: i ladri portano via la cuccia per gatti, uno spazio in sicurezza dedicato ai felini, sterilizzati dall'associazione animalista Anime Feline Odv, presieduta da Emanuela Fanari.

È successo nella notte tra venerdì e sabato, quando qualcuno ha portato via la casetta dei gatti, posizionata davanti al cancello del canile. L'autore è stato ripreso dalle telecamere del sistema di video sorveglianza della struttura che sorge nell'area dell'ex mattatoio comunale, nelle vicinanze del centro abitato e attualmente accoglie 80 cani, con una capacità massima di 100.

Tempestivo l'appello delle operatrici della struttura rivolto ai ladri, affinché restituiscano al più presto la cuccia dei gatti, un piccolo rifugio decoroso che offriva protezione ai felini. Le immagini hanno ripreso i movimenti di una persona che si avvicina al canile, struttura la cui gestione è stata affidata alla società Multiservizi Porto Torres srl per i prossimi tre anni, insieme al canile comunale di Monte Rosè.







