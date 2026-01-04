Appuntamento speciale fuori calendario che accompagna il pubblico delle Iene Club di Sassari fino all’Epifania con una proposta musicale di forte identità internazionale. Domani notte l'Enjoy Parade 2025 – Club Edition propone un Epiphany After Show con DJ Vortex, uno dei nomi più rappresentativi e storici della scena hardstyle ed elettronica europea.

DJ e producer da oltre vent’anni, DJ Vortex è considerato uno dei precursori assoluti del fenomeno hardstyle. Attivo sin dalla metà degli anni ’90, ha imposto il proprio stile nei migliori club europei, affermandosi nel tempo come produttore di riferimento a livello internazionale. Dal 1997 è una delle figure simbolo di Stik Records, storica etichetta hard dance di cui è diventato anche A&R, contribuendo in modo decisivo alla definizione del sound e dell’identità del label.

La sua attività live lo ha portato a esibirsi in Stati Uniti, Canada, Colombia, Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Spagna, Belgio, Polonia, Inghilterra, Danimarca, Slovenia e Francia, oltre che in praticamente tutti i principali club italiani, costruendo una carriera solida e riconosciuta a livello mondiale.

La presenza di DJ Vortex a Sassari assume inoltre un valore simbolico particolare: l’artista è infatti legato alla Sardegna sin dal 1997, anno di avvio delle storiche serate Area Mito, che hanno contribuito a diffondere e consolidare la cultura clubbing sull’isola, diventando negli anni un riferimento per la scena elettronica regionale.

