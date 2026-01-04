Per rubare 95 centesimi fanno 300 euro di danni. È successo nella notte tra sabato e domenica in viale Trieste a Sassari, nella pizzeria Bùca.

Ignoti hanno sfondato il vetro utilizzando prima una pietra e poi i calci. Una volta entrati all’interno hanno aperto la cassa trovandovi, appunto, meno di un euro.

«È sconcertante - afferma il proprietario, Alessandro Renna - Mi sono incasinato la vita per aprire la pizzeria 5 mesi fa e ora devo subire i furti».

Renna, 33 anni, ora dovrà pagare quanto distrutto e avvalersi dell’aiuto di un fabbro. «Questa via sta degradando sempre di più. Continuano ad aprire automobili e non gira bella gente. Ci vogliono più controlli», è la conclusione.

Sul posto le volanti della Polizia di Stato che ora indaga per individuare il o i responsabili.

