04 gennaio 2026 alle 13:08aggiornato il 04 gennaio 2026 alle 13:08
Bomba carta contro un condominio: paura nella notte ad AlgheroL’ordigno è esploso davanti al portone d’ingresso dello stabile, danneggiando portone e alcuni infissi
Bomba carta ieri notte ad Alghero contro un condominio.
L'episodio è avvenuto in via Venezia e l'ordigno è esploso davanti al portone d’ingresso del condominio danneggiando alcuni infissi in vetro e il portone d’ingresso.
Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Nessun ferito. Indagini in corso.
