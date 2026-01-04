Bomba carta ieri notte ad Alghero contro un condominio.

L'episodio è avvenuto in via Venezia e l'ordigno è esploso davanti al portone d’ingresso del condominio danneggiando alcuni infissi in vetro e il portone d’ingresso.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Nessun ferito. Indagini in corso.

