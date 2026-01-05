Una nuova pista ciclopedonale nel centro di Porto Torres, in una delle zone pianeggianti che presentano un’ampia carreggiata, condizione favorevole per la realizzazione della infrastruttura.

È l’obiettivo dell’amministrazione comunale che intende migliorare ed ampliare la rete ciclabile urbana, attraverso la progettazione e costruzione di un nuovo tratto di pista ciclabile nel viale delle Vigne.

Un piano di riqualificazione del percorso viario, oltre che di valorizzazione di un percorso ciclabile preesistente realizzato agli inizi degli anni 2000 in corrispondenza di via dei Corbezzoli.

L’obiettivo è quello di proseguire un tracciato volto alla estensione della rete ciclabile urbana, affinché la stessa possa connettersi alla mobilità sostenibile interurbana senza soluzioni di continuità.

Il primo passo è la disposizione di un Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) al fine di poter accedere con maggiori probabilità a fonti di finanziamento regionali, statali e comunitarie. La redazione del Piano "Ampliamento rete ciclabile urbana e riqualificazione Viale delle Vigne” è stata affidata all'architetto Stefano Sechi di Sassari per un importo di circa 61mila euro.

© Riproduzione riservata