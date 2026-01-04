Appuntamento musicale nella chiesa di Santa Croce a Ploaghe, palcoscenico della rassegna di cori di “Cantende a s’istella”, una edizione 2026 che presenta importanti novità. L’evento è in programma domani, lunedì 5 gennaio alle 19.30, con l'inizio del concerto in compagnia del Coro de Piaghe, diretto dal maestro Piero Concu, il gruppo che organizza la storica manifestazione.

Ospiti della serata saranno il coro Associazione Coro Università di Sassari diretto dalla maestra Irene Dore, da tempo impegnato nei concerti in tutta la Sardegna, il coro Associazione Culturale Coro Di Florinas diretto dal Maestro Giacomo Pintori e il Coro Inclusivo Spirito Gioioso & Band da Sassari diretto dalla maestra Luisa Abis.

La serata sarà presentata da Tonino Sanna Di LithosLongos; la direzione artistica è a cura del maestro Piero Concu. I cori proporranno alcuni brani scelti tra i loro ricchi repertori, canzoni natalizie e di pace. La manifestazione si svolgerà nell'ambito del calendario degli eventi di Natale Insieme 2025 promossi dal Comune di Ploaghe.

