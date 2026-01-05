Sono stati rinviati gli interventi di manutenzione straordinaria lungo la linea dell’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza il potabilizzatore Abbanoa di Truncu Reale al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino.

In questi tre centri non saranno effettuate le interruzioni che erano state previste per oggi, mentre giovedì, i lavori di Enas, l’Ente acque della Sardegna, comporteranno delle riduzioni delle forniture per gli impianti di potabilizzazione in parte sostenute con altre fonti d’approvvigionamento.

Abbanoa ha nuovamente disposto un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi, dell’approvvigionamento da fonti alternative e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile negli impianti interessati. I maggiori disagi sono previsti nel quartiere Serra li Pozzi a Porto Torres, e ad Alghero. Mentre non ci saranno interruzioni nei quartieri alimentati esclusivamente dell'impianto di Truncu Reale a Sassari.

