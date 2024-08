Il Comune di Uri, rispondendo all’avviso regionale «per il potenziamento delle compagnie barracellari per l’acquisto di mezzi e attrezzature per le necessità operative, le emergenze e la vigilanza quale ausilio alle comunità al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze dei territori», ha ottenuto un contributo di 106.600 euro per l’acquisto di un nuovo mezzo antincendio da destinare alla compagnia barracellare del paese.

Cresce quindi il parco macchine a disposizione delle divise verdi, potenziando gli attuali mezzi a disposizione dei Barracelli, per far fronte alle emergenze sul territorio. Il mezzo verrà utilizzato nella campagna antincendio avviata all’inizio della stagione segnata da troppi roghi che hanno distrutto campagne, ettari di terreni e messo in ginocchio diverse aziende agricole.

«Ringraziamo la nostra compagnia barracellare per la costante collaborazione con l’amministrazione e la disponibilità sempre dimostrata a favore del bene comune, - ha detto il sindaco, Matteo Emanuele Dettori - e auguriamo un buon lavoro al comandante, il capitano Giovanni Antonio Solinas e a tutti i singoli componenti».

© Riproduzione riservata