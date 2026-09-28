Festa per il Gremio dei Macellai a Sassari. Tre giornate, da sabato scorso a oggi, lunedì 28 settembre, in cui è stato omaggiato San Maurizio, patrono dell'Associazione. I festeggiamenti sono avvenuti nella chiesa di Sant’Antonio Abate, tre giorni fa con i Vespri solenni e, nella giornata di ieri, di mattina con la messa solenne officiata dal neo rettore don Davide Onida, e accompagnata dal coro della Confraternita dei Servi di Maria diretta dal priore Mario Dau.

Al termine della funzione si è svolto il rito dell’Intregu e il passaggio di Bandiera tra l’obriere uscente, Giovanni Farinelli, e quello entrante, Antonio Loriga. Sempre nell’occasione, a cui ha partecipato anche il sindaco Giuseppe Mascia, il deputato Silvio Lai è stato investito della carica di socio onorario del Gremio.

Di sera si è tenuta la processione, per le vie del centro, del simulacro di San Maurizio, a cui hanno presenziato anche gli altri gremi cittadini. Stasera alle 18, a conclusione della festa, la messa in ricordo dei gremianti e dei soci defunti nella chiesa di Sant’Antonio Abate.

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