Nuova domenica di incendi: due ettari distrutti a Stintino, fiamme anche a PloagheMacchia mediterranea in cenere, elicotteri in volo e squadre al lavoro per ore
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un'altra domenica di incendi nell'Isola. Due ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo nel territorio di Stintino, in località Cuile Novo, lungo la stra provinciale 34, in prossimità della rotatoria per la spiaggia di Ezzi Mannu.
Le fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio, intorno alle 14.20, allarmando le foze antincendio coordinate dal Corpo Forestale. Una operazione che ha richiesto l'intervento delle squadre a terra dei vigili del fuoco, gli uomini dei barraccelli delle compagnie di Stintino e Porto Torres, protezione civile e forestale, mentre in volo si è alzato l'elicottero della base operativa di Anela.
Un gruppo di 25 persone rimaste impegnate fino alle 18 nelle operazioni di spegnimento, terminate intorno alle 18, quando è cominciata l'attività di bonifica. Fuoco anche nelle campagne di Ploaghe, in località Funtana Su Cantaru, dove è intervenuto anche il mezzo aereo decollato dalla base di Limbara.