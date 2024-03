«Il nuovo ospedale? È necessario, un’esigenza chiara che non riguarda solo Alghero». Il sindaco Mario Conoci interviene sulla recente delibera della giunta Solinas che inserisce nella programmazione regionale la cittadella sanitaria di Alghero, collocandola però a Mamuntanas.

«Sulla dislocazione, come amministrazione abbiamo indicato due aree: quella dell’attuale ospedale con la parte retrostante della Taulera e un’altra, che era stata richiesta dalla Regione, in un’area pubblica, ed è quella di Mamuntanas, peraltro di proprietà regionale. Sarà uno studio di fattibilità a stabilire quale sarà la più opportuna e dirci quali spazi sono necessari per costruire una struttura moderna che abbia un respiro e una vita propria di almeno 50-60 anni da quando viene costruita. Penso però che la notizia positiva sia che nella programmazione regionale c’è un nuovo ospedale per Alghero. Sulla dislocazione è importante il coinvolgimento del Consiglio comunale, della comunità algherese e anche delle comunità vicine, perché il nostro non è un ospedale solo della città», chiarisce il sindaco.

«Dobbiamo avere una visione e un’apertura territoriale più ampia. Così come è importante la costruzione di un nuovo ospedale a Sassari, perché quello di Sassari è un ospedale territoriale al quale molti di noi si rivolgono», prosegue il sindaco di Alghero dopo la pubblicazione della delibera regionale che, di fatto, avvia l'iter per la realizzazione della nuova e moderna struttura ospedaliera in città.

© Riproduzione riservata