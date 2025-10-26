Nel comune di Nulvi arriva dalla Regione Sardegna un nuovo mezzo a disposizione della compagnia barracellare, per garantire le attività improntate nell'ambito della campagna antincendio.

Un presidio per la sicurezza e la tutela del territorio. Il pick-up dotato di tutti gli strumenti necessari per fronteggiare situazioni di emergenza nella lotta contro gli incendi, ma anche per gli interventi di soccorso, è stato inaugurato alla presenza del vice presidente del consiglio regionale, Aldo Salaris, che ha promosso, nella precedente legislatura l'intervento a favore delle compagnie barracellari, il sindaco Cubaiu, il capitano dei barracelli locale, Piero Pilisi, e il parroco del paese, don Rinaldo Alias, il quale ha benedetto il nuovo mezzo in dotazione.

Le divise verdi, quaranta componenti impegnati nell'attività di vigilanza e presidio del territorio anche per garantire la tutela ambientale, operano da circa trent'anni nel comune di Nulvi, una delle località dove si sono verificate situazioni di emergenza e di pericolo a causa del triste fenomeno degli incendi.

