Nuovo atto intimidatorio nei confronti di amministratori locali in Sardegna.

Nella notte è stata data alle fiamme l'auto del sindaco di Nule, Giuseppe Mellino.

L’allarme è scattato intorno a mezzanotte, quando ignoti hanno cosparso di liquido infiammabile l'Audi A4 del primo cittadino, che era parcheggiata in via Cagliari, e hanno dato la scintilla che ha innescato l’incendio.

I vigili del fuoco, arrivati con una squadra da Bono, hanno spento il rogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Bono, che hanno avviato le indagini: sulla natura dolosa dell'incendio non ci sono dubbi.

«Non me l'aspettavo per niente», commenta Mellino, che si avvia all'ultimo anno del suo secondo mandato consecutivo alla guida del Comune. «Non ho mai avuto problemi di alcuna natura con nessuno, né io né la mia famiglia. Non capisco questo gesto. Per fortuna nessuno si è fatto male. Mi dispiace soprattutto per il paese, questo gesto va a minare il clima sereno che da tempo si respira nella nostra comunità», conclude il sindaco.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata