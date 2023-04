È molto attivo il Comune di Nughedu San Nicolò, piccolo centro del Monte Acuto, sul fronte dei lavori pubblici e del decoro urbano.

Saranno nove gli operai che nei prossimi giorni prenderanno servizio in paese e che si occuperanno della pulizia del centro abitato e delle operazioni di pulizia in agro in previsione della prossima campagna antincendio.

Ad annunciarlo è lo stesso sindaco Michele Carboni che dichiara: «Tutto questo grazie a due diversi finanziamenti regionali con relative importanti premialità percepite a seguito della regolarità dei cantieri degli anni scorsi, merito della solerzia e della professionalità profusa dagli uffici competenti».

