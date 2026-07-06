Il Comune di Ittiri con delibera della Giunta municipale ha dichiarato lo stato di calamità naturale nel territorio comunale a seguito delle condizioni meteorologiche avverse nelle giornate del 23 e 24 giugno.

In quelle giornate il nubifragio ha allagato strade e cantine, danneggiando abitazioni e locali commerciali. In quell'occasione alcune strade erano state chiuse al traffico veicolare.

In attesa degli atti conseguenti da parte della Regione Sardegna, relativi alla presentazione delle istanze di risarcimento da parte dei privati per i danni subiti alle attività o ai beni personali, ciascuno dei residenti colpiti dovrà effettuare i rilievi fotografici che attestano i danni e, in caso di interventi di ripristino, conservare obbligatoriamente eventuali perizie e copia delle fatture e dei tracciati digitali di pagamento.

Nel caso la Regione decida di avviare la procedura di ristoro dei danni sarà indispensabile allegare alle domande i suddetti documenti.

È attualmente in corso di predisposizione un modulo per la segnalazione iniziale dei danni.

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