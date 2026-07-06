Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. È stato arrestato con queste accuse, ieri a Sorso, un 49enne del paese. Secondo le contestazioni, l'uomo sarebbe stato visto mentre agitava un bastone in una delle piazze di Sorso e i carabinieri sono intervenuti per bloccarlo.

Al loro arrivo l’uomo ha però reagito con irruenza, rifiutando di farsi mettere le manette, e colpendo i militari dell'Arma che sono stati costretti ad arrestarlo.

L'indagato, inoltre, presentava diversi traumi fisici che deriverebbero da una colluttazione avvenuta in precedenza, su cui potrebbe aprirsi una indagine.

Oggi in udienza di convalida in tribunale a Sassari l'uomo, difeso dall'avvocata Paola Dessì del Foro di Sassari, ha ricevuto la convalida dell'arresto e l'obbligo di presentazione tutti i giorni in caserma. Il giudice era Massimo Zaniboni e il pm Antonio Piras.

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