Sciopero rinviato a Sassari per i lavoratori della Sassari Ambiente scarl, la società che si occupa del servizio di igiene urbana in città. Nei giorni scorsi i 270 dipendenti hanno votato all’unanimità di non proclamare ancora la mobilitazione.

Si è deciso invece di lasciare aperta la procedura di raffreddamento dei conflitti, attivata due settimane fa da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel e le Rsu. Perché le criticità denunciate permangono, dalla carenza e fatiscenza dei mezzi alle condizioni degli spogliatoi, considerate “inaccettabili”, ai problemi per i turni di servizio.

I lavoratori hanno però preferito aspettare prima di valutare se i miglioramenti richiesti siano stati realizzati. In seguito, tra il 15 e il 19 luglio, è in programma un nuovo confronto in via Ariosto, sede del settore Ambiente, tra i rappresentanti dell’azienda, del Comune e delle parti sociali. Dall’esito di questa riunione potrebbe venire la decisione se avviare o meno la mobilitazione.

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