È scontro politico ad Alghero dopo quanto accaduto domenica all’ecocentro di Galboneddu, per un diverbio tra l’assessore Enrico Daga e un operatore. Fratelli d’Italia, sulla base delle testimonianze raccolte, sostiene che l’assessore avrebbe avuto atteggiamenti intimidatori, arrivando a rivendicare il proprio ruolo istituzionale durante la discussione. Il partito chiama in causa anche il sindaco Raimondo Cacciotto, accusandolo di aver sempre tollerato tali comportamenti.

Per FdI, qualora la ricostruzione venisse confermata, l’unica conseguenza possibile sarebbe la revoca delle deleghe o le dimissioni dell’assessore. Di tutt’altro tenore la versione di Enrico Daga, che ricostruisce la vicenda spiegando di aver trascorso la domenica conferendo personalmente un carico di sfalci agli ecocentri comunali. Dopo aver trovato pieno il cassone dell’impianto di Ungias Galanté, si sarebbe spostato a Galboneddu, dove, una volta entrato nell’area, sarebbe nato un confronto con un operatore per le modalità di accesso al cassone.

L’assessore ammette che la discussione si sia accesa e riconosce che i toni avrebbero potuto essere più pacati, ma respinge con decisione l’immagine di chi avrebbe preteso privilegi in virtù del proprio incarico. Daga sottolinea di essersi qualificato come amministratore soltanto per spiegare di conoscere abitualmente il funzionamento degli ecocentri e critica le richieste di dimissioni formulate quando, osserva, gli stessi comunicati parlano di fatti ancora da verificare.

L’assessore sostiene inoltre che la vicenda debba diventare occasione per riflettere sul funzionamento del servizio, affinché gli ecocentri siano sempre più accoglienti per i cittadini che scelgono di conferire correttamente i rifiuti, denunciando infine quello che definisce un crescente clima di delegittimazione politica nei suoi confronti.

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