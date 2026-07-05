Il Forte della Maddalena come un'arena. Un pubblico da sold out che ha gradito l'esordio della lirica ad Alghero grazie all'ente Marialisa de Carolis che ha proposto una delle opere più celebri di Gaetano Donizetti: "L'elisir d'amore". Un debutto che aumenta l'attesa per il secondo titolo del cartellone algherese: Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, in programma il 17 e 19 luglio.

Il Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, a nome dell’amministrazione ha voluto suggellare l'iniziativa consegnando una pergamena commemorativa al presidente dell'Ente, Antonello Mattone, e al direttore artistico Alberto Gazale, quale omaggio all'avvio di una nuova stagione culturale per la città.

Regia e scene sono state firmate da Alberto Gazale che ha saputo valorizzare l'architettura naturale del Forte e con l'ingresso e l'uscita degli artisti in platea ha aumentato il tasso di coinvolgimento del pubblico. L'Orchestra de Carolis, è stata diretta da Jacopo Rivani, il coro dell'ente da Francesca Tosi.

Nel cast il soprano sassarese Francesca Sassu ha dato presenza vocale e scenica ad Adina. Al suo fianco, Valerio Borgioni (Nemorino) che ha raccolto applausi convinti con la celebre Una furtiva lagrima. In scena anche Michael Zeni, Leonardo Cremona e Ginevra Gentile.

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