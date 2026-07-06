Asinara, con le bici elettriche nella spiaggia protetta: multatiI trasgressori sono stati colti in flagrante dai carabinieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ancora violazioni nell’area marina protetta del Parco nazionale dell’Asinara. Domenica pomeriggio due turisti stranieri sono entrati in sella alle bici elettriche nella zona della spiaggia Sant’Andrea, una delle aree “A” a tutela integrare, dove vige il divieto assoluto d’ingresso.
Sono stati i carabinieri della stazione locale, impegnati nel quotidiano servizio di pattuglia, ad individuare, identificare e sanzionare i due visitatori per aver fatto accesso nella zona protetta con le proprie biciclette elettriche, trascurando i divieti.
I turisti hanno circolato sulla sabbia immacolata, ignorando i cartelli appositamente affissi e lasciando tracce visibili sulla sabbia, di fatto deturpando la purezza del luogo.
L’Asinara è un Parco Nazionale unico al mondo, un vero e proprio tempio della biodiversità terrestre e marina, di flora e fauna. Proprio a protezione di questo patrimonio sono state istituite le zone A, B e C, con diversa accessibilità.
I carabinieri dell’Asinara continuano a eseguire costanti controlli al fine di tutelare attivamente sia i numerosi turisti che visitano l’Isola, sia lo straordinario patrimonio ambientale e faunistico che la caratterizzano.