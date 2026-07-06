Ancora violazioni nell’area marina protetta del Parco nazionale dell’Asinara. Domenica pomeriggio due turisti stranieri sono entrati in sella alle bici elettriche nella zona della spiaggia Sant’Andrea, una delle aree “A” a tutela integrare, dove vige il divieto assoluto d’ingresso.

Sono stati i carabinieri della stazione locale, impegnati nel quotidiano servizio di pattuglia, ad individuare, identificare e sanzionare i due visitatori per aver fatto accesso nella zona protetta con le proprie biciclette elettriche, trascurando i divieti.

I turisti hanno circolato sulla sabbia immacolata, ignorando i cartelli appositamente affissi e lasciando tracce visibili sulla sabbia, di fatto deturpando la purezza del luogo.

L’Asinara è un Parco Nazionale unico al mondo, un vero e proprio tempio della biodiversità terrestre e marina, di flora e fauna. Proprio a protezione di questo patrimonio sono state istituite le zone A, B e C, con diversa accessibilità.

I carabinieri dell’Asinara continuano a eseguire costanti controlli al fine di tutelare attivamente sia i numerosi turisti che visitano l’Isola, sia lo straordinario patrimonio ambientale e faunistico che la caratterizzano.

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