Incendio ieri notte in via Nurra a Sassari provocato dal rogo di un'auto all’interno di un garage interrato.

I vigili del Fuoco hanno subito iniziato lo spegnimento cercando di contenere il fuoco ed evitare che si propagasse ad altre auto. Al contempo è stato evacuato il palazzo perché il fumo stava invadendo la tromba delle scale.

Intanto la sala operativa aveva inviato il carro aria per la fornitura di bombole agli operatori ed una botte per l’approvvigionamento di acqua.

Non si registrano feriti, l'intervento è durato 4 ore circa.

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