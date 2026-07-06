730 grammi di marijuana nascosti in un container. Li hanno scoperti, sabato 4 luglio, i carabinieri di Valledoria nel corso di alcuni controlli in una azienda di Sedini.

Il proprietario dell'impresa ha però subito informato i militari che quel container era stato dato in uso a un'altra persona. Quest'ultimo, un 44enne sassarese, ha ammesso che la sostanza, insieme a sei ceppi della pianta, già tagliati, erano suoi.

Con le accuse di detenzione e spaccio l'uomo è stato così arrestato presenziando stamattina in tribunale a Sassari all'udienza di convalida. Per il 44enne, difeso dall'avvocata Paola Cannas, il giudice Massimo Zaniboni ha disposto la convalida dell'arresto e l'obbligo di presentazione quotidiana in caserma.



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