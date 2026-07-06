Una nuova assemblea per un altro potenziale sciopero dei lavoratori dell’Aou di Sassari. L’incontro è in programma per questo venerdì, 10 luglio, indetto dalle 13 sigle sindacali che già hanno promosso la mobilitazione di fine maggio a cui hanno aderito oltre il 60 % dei dipendenti, tra dirigenza e comparto.

Nella seduta, prevista al 7° piano dell’ospedale Santissima Annunziata, il tema principale sarà il punto sulla vertenza in atto. Dalla mancata certificazione degli accordi per la produttività e le progressioni economiche al sovraffollamento dei reparti ai carichi eccessivi di lavoro, le criticità restano sul tavolo, per quanto si siano registrate delle aperture da parte della Regione.

Nello sciopero di oltre un mese fa i lavoratori avevano deciso di scioperare per altri due giorni a Cagliari, nel caso non si fossero ottenute le risposte desiderate. E al momento l’opzione non appare lontana dal divenire realtà.

© Riproduzione riservata