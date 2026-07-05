Salvato grazie ad un intervento immediato dei soccorsi. Un uomo di 55 anni, questa mattina, è stato colto da arresto cardiaco mentre faceva jogging lungo la spiaggia di Platamona, nel tratto di litorale di Sorso, tra il Primo e il Secondo pettine. Un malore improvviso e i sintomi di un principio d’infarto.

Provvidenziale l’intervento di un infermiere che, trovandosi nelle immediate vicinanze, è stato il primo ad accorgersi che l’uomo sentitosi male si era accasciato. Quindi, dopo aver allarmato il 118, ha praticato prontamente le manovre per rianimarlo.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari a bordo dell’ambulanza Life Soccorso di Platamona, intervenuti col defibrillatore, strumento con il quale sono riusciti a rianimare il 55enne.

Quindi il trasferimento all'ospedale Santissima Annunziata dove i medici hanno accertato le condizioni di salute dell'uomo, ritenuto fuori pericolo.

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