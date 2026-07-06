Fiamme nella zona protetta dello Stagno di Platamona, a SorsoSul posto è intervenuto anche un elicottero del Corpo Forestale, decollato da Bosa
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Fiamme nello Stagno di Platamona, nelle campagne di Sorso. L’incendio è divampato questa mattina nella zona frequentata dagli amanti della corsa. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Corpo forestale, con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Bosa.
A coordinare le operazioni di emergenza il Dos, direttore delle operazioni di spegnimento, della stazione forestale di Sassari. A terra stanno operando alcune squadre di Forestas e i vigili del fuoco.
Si tratta di un’area Zsc- Zona speciale di conservazione e Sic "Stagno e ginepretto di Platamona", un'area particolarmente delicata dal punto di vista ambientale. All'interno conserva una fitta vegetazione dominata da ginepro, lentisco e alaterno, canneti e una pineta impiantata negli ultimi decenni. Lo stagno ospita una grande varietà di animali acquatici, e costituisce un ambiente di grande importanza per numerose specie di uccelli che vi nidificano o che vi sostano durante le migrazioni.
L'intervento dall'alto si è reso necessario, vista la zona complessa, per guidare le operazioni da terra.