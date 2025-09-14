Raffica di incidenti sulle strade del Nord Sardegna nella notte tra sabato e domenica.

Paura a Sassari, dove attorno all’una due auto si sono scontrate all’incrocio tra viale Dante e via Torres: due donne sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale (LEGGI).

Intorno alle 2 ad Alghero un furgone si è invece ribaltato alla rotatoria di Rudas, lungo la Statale 127 bis: soccorsi in azione, ma il conducente ha riportato solo qualche escoriazione (LEGGI).

Anche a Olbia, sulla 125, nei pressi dell’ospedale Mater Olbia, un veicolo è uscito di strada e si è poi ribaltato. Il conducente –soccorso da vigili del fuoco e 118 – è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale.

Ancora, gli uomini del 115 di Tempio sono intervenuti sulla Statale 127, al bivio di Bortigiadas, per il salvare un ragazzo di 23 anni precipitato in un dirupo. Il giovane, di rientro a piedi da un locale della zona, appoggiatosi al guardrail è caduto in un burrone di circa 4 metri, al buio in mezzo ai rovi. Imbragato, è stato recuperato e consegnato alle cure del 118, che l’hanno trasferito in ospedale con ľelisoccorso.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata