«Oggi segniamo una svolta per la sanità di Alghero: con 30 milioni di euro riportiamo al centro il diritto alla salute e restituiamo al territorio un ospedale all’altezza delle sue esigenze». Così il M5S Alghero commenta lo stanziamento deciso dalla Regione per l’ospedale Civile. «Non è un annuncio, ma un atto concreto che mette fine ad anni di tagli e rinvii», sottolineano Giusy Piccone e Roberto Ferrara del Movimento 5 Stelle. «Questo investimento cambia davvero la vita delle persone, perché rafforza l’assistenza e rende il Civile il cuore dei percorsi di cura del territorio».

Il piano prevede il potenziamento dell’Ortopedia all’interno del Civile, superando la separazione con l’ospedale Marino e garantendo una piena integrazione tra i reparti. «Una presa in carico più efficace dei pazienti e nuove sale operatorie, dotate di tecnologie avanzate, consentiranno di ampliare e diversificare gli interventi, con un concreto abbattimento delle liste d’attesa», evidenzia il M5S. Nel dettaglio, il progetto contempla tre nuovi piani dedicati a Lungodegenza, Ortopedia e Sale Operatorie, realizzati con una struttura autonoma prefabbricata. Una soluzione che permetterà di lavorare senza interrompere i servizi, assicurando continuità assistenziale durante tutte le fasi del cantiere.

«Parliamo di un investimento che guarda al futuro: edilizia, tecnologie, sicurezza ed efficientamento energetico per un ospedale moderno e sostenibile», prosegue il Movimento, ricordando anche l’ingresso, nel 2025, di 80 nuovi professionisti sanitari nei reparti strategici. Secondo il M5S Alghero, il risultato è frutto «di un lavoro costante e spesso silenzioso dell’Assessorato regionale alla Sanità e dell’assessora del Lavoro Desire Manca che hanno seguito passo dopo passo un percorso complesso, trasformando gli impegni in atti concreti per il territorio».

