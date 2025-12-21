Successo per il progetto “Olio in cattedra”, promosso dall’Istituto Comprensivo Sorso-Sennori in collaborazione con il Comune, l’Associazione Nazionale Città dell’Olio e l’Associazione Atlante ETS, con il coinvolgimento dei tre assessorati: Agricoltura, Attività Produttive e Pubblica Istruzione.n Il progetto, con finalità educative, culturali e sociali, ha valorizzato il patrimonio olivicolo locale, unendo tradizione, scuola e comunità. Nei giorni scorsi le classi 2ªA, 2ªB e 2ªC della scuola secondaria di primo grado di Sennori hanno partecipato a una degustazione guidata dell’olio, imparando a riconoscerne sapori, profumi e caratteristiche grazie a Giuseppe Izza, agronomo esperto ed enogastronomo.

Un momento di grande valore educativo, che ha permesso agli studenti di avvicinarsi in modo consapevole a uno dei prodotti simbolo del territorio. Nei mesi scorsi si sono svolte diverse attività, tra cui una lezione introduttiva curata da Giuseppe Secchi dell’Oleificio Secchi, che ha illustrato le fasi della produzione dell’olio e l’importanza della qualità e del rispetto per la terra.

Nei terreni comunali di San Giovanni, i ragazzi hanno partecipato alla raccolta delle olive guidati da Matteo Carboni, vivendo un’esperienza diretta di lavoro, socialità e collaborazione. Hanno poi visitato il Frantoio Secchi, scoprendo tutte le fasi della lavorazione dell’olio e approfondendo i segreti della qualità.Gli studenti saranno inoltre coinvolti nella realizzazione dell’etichetta che accompagnerà le bottiglie donate dal frantoio. Al progetto hanno partecipato anche il dirigente scolastico Carlo Orrú e i professori Giangavino Tutedde e Giuseppe Spada.

