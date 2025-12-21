Da Muros al Vaticano per incontrare Papa Leone XIV. Lo stendardo della Madonna del Buon Cammino insieme ad una copia in pietra dello stemma comunale, simboli dell’intera comunità di Muros, hanno compiuto un viaggio davvero unico e speciale, sino a Città del Vaticano, per incontrare il Pontefice.

Gioia ed emozione in un momento particolare che ha rappresentato Muros nella sua identità. Lo stendardo dopo la benedizione di Sua Santità, è ritornato in paese. Per il sindaco Federico Tolu è stata una giornata speciale quella di mercoledì scorso, in occasione della quale ha avuto l’onore di portare lo stendardo.

Non è stato solo un viaggio, ma un vero e proprio legame che col passare del tempo diventa sempre più intenso tra la comunità di Muros e il Gremio dei Viandanti di N.S. del Buon Cammino uniti dal culto mariano.

Con il primo cittadino anche Nicola Senes, Cristian Zedda, Donna Laura Manunta Martinez insieme a tutti i Gremianti, oltre a padre Silvano Marongiu, Fabio Madau presidente dell’Intergremio, Maria Francesca Fantato assessora del comune di Sassari.

