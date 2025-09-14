Un giovane di 23 anni è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso dopo essere precipitato in un dirupo, ai bordi della Statale 127.

È successo nella notte tra sabato e domenica, al bivio di Bortigiadas.

Il 23enne, di rientro a piedi da un locale della zona, si era appoggiato al guardrail, ma è caduto in un burrone di circa 4 metri, al buio e in mezzo ai rovi, restando ferito.

Dopo l’allarme, sono entrati in azione i vigili del fuoco di Tempio, che lo hanno imbragato e recuperato, per poi consegnarlo alle cure del 118, intervenuto sul posto anche con ľelisoccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Luogosanto.

