Intorno alle 2 di notte la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero è intervenuta sulla rotatoria di Rudas, lungo la SS127bis, per il ribaltamento di un furgone.

Per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver urtato il cordolo della rotatoria, si è ribaltato finendo su un fianco.

L’uomo alla guida è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo, riportando solo alcune escoriazioni, poi controllate dal personale del 118.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

I Vigili del Fuoco di Olbia sono invece intervenuti assieme al 118 sulla Strada Statale 125, all’altezza del Mater Olbia, dove una macchina è uscita di strada ribaltandosi.

Il conducente, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato condotto in ospedale per accertamenti.

