Musica e solidarietà nella sala Filippo Canu di Porto Torres, lo spazio pronto ad ospitare, martedì 23 dicembre alle ore 21, il concerto di Natale dal titolo “De sa musica a su coro” organizzato dall’Associazione Gianni Fresu.
Un evento a scopo benefico, il cui ricavato sarà interamente devoluto al reparto di Oncologia Pediatrica dell’Aou di Sassari, ormai divenuto una delle strutture beneficiarie della generosità della città di Porto Torres.
Durante la serata si esibiranno i Cantiria con Alex Boi alla voce, Marcello Satta alla chitarra, Antonio Viglietti alla chitarra, Salvatore Zappareddu tastiere e voce, Antonio Doro al basso, Antonio Bianchina alla batteria, una band folk-popolare che ripercorrerà i più grandi successi delle migliori band isolane in lingua sarda.
Ospiti del concerto, i BBrothers, Domenico e Alberto Bazzoni, che si esibiranno con i loro successi. Ingresso gratuito per le persone con disabilità e bambini sotto i 6 anni.