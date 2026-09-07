La Cantina Santa Maria La Palma porta il Vermentino di Alghero nel cuore di Manhattan. Il 9 e 10 settembre la cooperativa algherese parteciperà a Great Wines Italy New York 2026, l’evento organizzato dal critico enologico internazionale James Suckling all’Altman Building. La manifestazione riunirà 180 produttori provenienti da 20 regioni italiane e circa 350 vini, selezionati tra quelli che hanno ottenuto almeno 90 punti nelle valutazioni di Suckling e del suo team. A rappresentare Santa Maria La Palma saranno Akènta Cuvée e Akènta Sub, entrambi premiati con oltre 90 punti. L’appuntamento newyorkese rappresenta anche un’importante vetrina commerciale. Great Wines Italy è infatti rivolto a buyer, importatori, distributori, sommelier, professionisti della ristorazione e appassionati, con sessioni dedicate agli operatori del settore prima dell’apertura al pubblico. <Essere presenti a New York in un appuntamento organizzato da James Suckling è per noi motivo di grande soddisfazione, ma soprattutto un'opportunità per raccontare la Sardegna attraverso i suoi vini>, sottolinea il presidente della Cantina Renzo Peretto, ricordando il lavoro degli oltre 300 soci viticoltori e il legame con il territorio di Alghero.





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