«Signorina dobbiamo controllare i suoi bagagli». Un attimo di panico, poi l’imbarazzo e infine la proposta di matrimonio ad alta quota che ha mandato in delirio la promessa sposa e i passeggeri del volo Catania-Alghero.

È quello che è andato in scena domenica sera tra le nuvole. Protagonisti Manuel di 29 anni e Alessia 26, entrambi catanesi, in vacanza ad Alghero.

A pochi minuti dall’atterraggio nell’aeroporto sardo della Riviera del corallo, ieri sera alle 20.30, l’assistente di volo dal microfono dell’aereo Ryanair richiamava una ragazza per verificare il contenuto del suo bagaglio, in cui sembrava ci fosse qualcosa di sospetto. Occhi spalancati e tensione tra i passeggeri. La giovane spaventata si è avvicinata lentamente verso lo steward e con imbarazzo indicava lo scomparto in cui era custodita la valigia. Invece è spuntato il suo promesso sposo, Manuel, con in mano un mazzo di fiori e, con la complicità della futura suocera, della hostess e di tutto il personale di volo, si è inginocchiato davanti ad Alessia, ha tirato fuori dalla tasca l’anello pronunciando la fatidica proposta di matrimonio.

Sembrava una trovata pubblicitaria. Ma l’abbraccio e il bacio, insieme alle lacrime di gioia della ragazza visibilmente commossa, hanno confermato che i due stavano facendo sul serio. A fare da cornice gli applausi e i sorrisi dei passeggeri che, per un attimo, avevano pensato a qualcosa di grave. L’amore ha messo le ali anche questa volta, a migliaia di metri d’altezza.

«Lo avevo organizzato da tempo e mi piaceva l’idea di farlo su un aereo, considerando i nostri numerosi viaggi. Quindi ho scelto l’anello e quando sono salito a bordo ho organizzato tutto con il personale di volo», spiega Manuel, non appena arrivati ad Alghero. «Non sapevo assolutamente niente – commenta Alessia - e per me è stata una sorpresa, un qualcosa che mi ha colto un po' impreparata, dopo un momento di smarrimento e paura per la richiesta di controllo dei bagagli».

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