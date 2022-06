Ennesimo disservizio nei trasporti aerei per la Sardegna, in un momento chiave della stagione turistica.

Sarebbe infatti dovuto partire dall'aeroporto di Fiumicino alle 21 e 35 di ieri sera il volo AZ 1579 che collega Roma ad Alghero. Invece il DC 9 della ITA Airways è decollato con quasi 2 ore di ritardo (ore 23 e 25). Tra le motivazioni, quella comunicata a bordo dalla comandante ai passeggeri, già spazientiti per il ritardo accumulato. "Abbiamo problemi col catering e manca l'acqua da bere, non ne disponiamo neanche nei quantitativi minimi necessari". Passeggeri, ovviamente, ancor più esterrefatti.

Per fortuna sono stati reperiti dall'equipaggio alcuni cartoni di acqua. Dopo di che l'aereo è partito. Ma i disagi non sono finiti. Qualche minuto dopo il decollo lo steward ha annunciato infatti che "durante il volo non sarebbe stato garantito alcun servizio".

Tra i passeggeri, dopo l'ennesimo annuncio, ovviamente è serpeggiato ancor di più il malumore, condito da qualche battuta ironica. L'aereo è atterrato ad Alghero dopo la mezzanotte.

