Il ruolo dell’innovazione e della digitalizzazione nello sviluppo dell’offerta turistica e culturale regionale: è uno dei temi centrali della giornata di venerdì aperta alla cittadinanza organizzata dall'Università di Sassari. Sarà la sede di Piandanna a ospitare l'Open Day (dalle 10.30) dello Spoke 2 – Turismo e Beni Culturali dell’ecosistema e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare come ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico possano contribuire alla competitività delle imprese e alla valorizzazione dei territori, in particolare nei settori del turismo e dei beni culturali, configurandosi come un’occasione pubblica di incontro tra ricerca, imprese e territorio, pensata per rendere accessibili i risultati dello Spoke 2 e favorire nuove connessioni e prospettive operative per la Sardegna.

Durante l’Open Day sarà possibile visitare circa 75 postazioni espositive, distribuite su due piani, dedicate a progetti, strumenti e servizi digitali applicati al turismo e alla cultura. Le esposizioni offriranno una panoramica concreta sulle soluzioni sviluppate, con un’attenzione particolare ai temi della sostenibilità, dell’esperienza del visitatore, dell’analisi dei dati e dell’innovazione dei processi organizzativi.

Nelle quattro aule dedicate ai laboratori, oltre 650 studenti delle scuole superiori parteciperanno ad attività formative, dimostrazioni e momenti di orientamento sui principali strumenti e metodi digitali oggi rilevanti per il settore.

© Riproduzione riservata