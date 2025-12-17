Carcere di Alghero, arriva la nuova comandante della polizia penitenziariaUna nomina che arriva in un momento particolarmente delicato per l’istituto
Da venerdì 19 dicembre la casa di reclusione di Alghero “Giuseppe Tomasiello” avrà una nuova comandante di reparto. Al termine di un periodo di tirocinio operativo brillantemente superato, la commissaria capo Sonia Condemi assumerà ufficialmente la guida della struttura penitenziaria algherese e diventerà la comandante della polizia penitenziaria dell'istituto.
Con un’esperienza decennale nel corpo in altro ruolo e una laurea in Giurisprudenza conseguita con 110 e lode, Condemi ha recentemente completato con successo il percorso di accesso alla carriera dei funzionari, classificandosi ai vertici della graduatoria nazionale.
La sua nomina arriva in un momento particolarmente delicato per l’istituto, che negli ultimi mesi ha registrato un forte incremento della popolazione detenuta, quasi raddoppiata nell’ultimo semestre. La nuova comandante potrà contare sulla preziosa collaborazione del sostituto commissario Fabio Meschini, suo vice.