L’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Sennori ha attivato il servizio di bus navetta riservato ai residenti per raggiungere le principali piazze del nord Sardegna dove si svolgeranno i concerti di Capodanno. I bus partiranno dalla fermata di fronte al cimitero di Sennori la sera del 31 dicembre e accompagneranno in sicurezza ragazzi e adulti a Sassari, Castelsardo, Olbia e Arzachena. Sassari, concerto Max Pezzali: saranno disponibili due bus da 50 posti; partenze alle ore 18 e 19; rientro previsto alle ore 1.30 e 2.30 - quota di partecipazione 5 euro. Castelsardo, concerto J-Ax e Anna Pepe: un bus da 50 posti; partenza alle ore 18; rientro alle ore 1.30 - quota di partecipazione 5 euro. Olbia e Arzachena, concerti Marco Mengoni e Achille Lauro: un bus unico da 50 posti; partenza alle ore 18; rientro alle ore 2 - quota di partecipazione 10 euro (è prevista la possibilità di lasciare parte dei passeggeri a Olbia e proseguire verso Arzachena, qualora ci fosse richiesta). Le prenotazioni sono aperte fino a venerdì 19 dicembre e devono essere effettuate di persona, con pagamento della relativa quota, presso l’Agenzia Viaggi Janas Travel Service, in via Vittorio Emanuele 45, a Sennori, nei seguenti orari: dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30.

