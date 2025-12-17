Da Sennori il bus per i concerti di Capodanno nelle grandi cittàUn servizio nato per accompagnare i residenti a Sassari, Castelsardo, Olbia e Arzachena
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Sennori ha attivato il servizio di bus navetta riservato ai residenti per raggiungere le principali piazze del nord Sardegna dove si svolgeranno i concerti di Capodanno. I bus partiranno dalla fermata di fronte al cimitero di Sennori la sera del 31 dicembre e accompagneranno in sicurezza ragazzi e adulti a Sassari, Castelsardo, Olbia e Arzachena. Sassari, concerto Max Pezzali: saranno disponibili due bus da 50 posti; partenze alle ore 18 e 19; rientro previsto alle ore 1.30 e 2.30 - quota di partecipazione 5 euro. Castelsardo, concerto J-Ax e Anna Pepe: un bus da 50 posti; partenza alle ore 18; rientro alle ore 1.30 - quota di partecipazione 5 euro. Olbia e Arzachena, concerti Marco Mengoni e Achille Lauro: un bus unico da 50 posti; partenza alle ore 18; rientro alle ore 2 - quota di partecipazione 10 euro (è prevista la possibilità di lasciare parte dei passeggeri a Olbia e proseguire verso Arzachena, qualora ci fosse richiesta). Le prenotazioni sono aperte fino a venerdì 19 dicembre e devono essere effettuate di persona, con pagamento della relativa quota, presso l’Agenzia Viaggi Janas Travel Service, in via Vittorio Emanuele 45, a Sennori, nei seguenti orari: dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30.