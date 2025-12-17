Sassari, frantumano la vetrina con un calcio e scappano: due arresti per tentato furto aggravatoI giovani, a volto coperto, hanno tentato la fuga dal negozio in via Muroni ma sono stati fermati
Due giovani arrestati a Sassari dai carabinieri per tentato furto aggravato in concorso. Ieri alle 2.30 i militari, di pattuglia in viale Italia, sentivano l’allarme antifurto di un’attività commerciale localizzata poi in via Muroni. Arrivati sul posto notavano due persone, con il volto in parte coperto da un cappuccio, cercare di allontanarsi dalla zona venendo però subito raggiunti e bloccati. Le indagini hanno permesso di appurare che la coppia avevano forzato la vetrata di ingresso, mandandola in frantumi con un calcio. I ragazzi sono stati arrestati e condotti in tribunale dove la misura è stata confermata al termine dell’udienza in cui il giudice ha disposto per entrambi l’obbligo di firma.