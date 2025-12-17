Pupazzi di gomma, un pallottoliere, burattini di legno, magari anche una trottola. La via segreta dei giocattoli è anche musicale come dimostrerà “Toy Music”, la nuova produzione del Laborintus Circolo Musicale, in programma venerdì dalle 20 al Vecchio Mulino di Sassari.

Il progetto si muove tra musica contemporanea e sperimentazione. Propone un percorso d’ascolto inedito, dove strumenti tradizionali convivono e dialogano con giocattoli, oggetti sonori e percussioni non convenzionali. Il risultato è un linguaggio musicale sorprendente, capace di sfidare le consuetudini dell’ascolto e di trasformare ogni suono in materia poetica, aprendo nuove prospettive timbriche ed espressive.

In scena Silvia Corda al pianoforte, Angelo Vargiu al clarinetto, Lorenzo Sabattini al contrabbasso e Silvia Cossu alle percussioni: tutti coinvolti in un gioco musicale che unisce rigore compositivo e libertà creativa, dove il confine tra gesto ludico e gesto artistico si fa sottile e stimolante.

Il programma alterna composizioni originali a reinterpretazioni di autori del Novecento e contemporanei, tra cui John Cage, Frederic Rzewski ed Edmund Angerer, accanto a musiche firmate dagli stessi interpreti e da Gabriele Verdinelli. Un repertorio che riflette lo spirito del progetto: esplorare il suono nella sua dimensione più pura, ironica e visionaria.

