Dieci artisti, interpreti di cover ed esecutori di brani originali sul palco del primo “Porto Torres Music Contest 2025”, una vetrina che mette in luce il talento di band e musicisti sardi e valorizza la cultura musicale del territorio. L’evento è in programma domenica 28 dicembre, a partire dalla 15, in Piazza Umberto I. Una iniziativa organizzata da Sardinia Happy Events con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna e il patrocinio del Comune, è giunto alla II edizione e consiste in una competizione artistica che metterà in palio un montepremi complessivo di 3500 euro.

Tutti i dettagli dell’evento sono stati illustrati questa mattina, 17 dicembre, nel Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, dall’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco e dal promotore del progetto, il consigliere comunale Gavino Sanna che ha portato anche i saluti di Sara Gaspari, presidente di Sardinia Happy Events, un’associazione senza scopo di lucro dedicata alla promozione e all’organizzazione di eventi culturali ed enogastronomici a livello regionale che ha ideato il contest come un trampolino di lancio per giovani talenti e artisti emergenti.

Anche l’edizione 2025 mira a offrire una vetrina importante, dando spazio a musicisti e cantanti che si esibiscono e si confrontano in una competizione sana e stimolante, sotto l’occhio di pubblico ed esperti. Oltre alla componente musicale, l’evento promuove l’inclusione e l’aggregazione sociale, con attività collaterali pensate per tutte le età. Il festival, a ingresso gratuito, prenderà il via alle 15 con le fasi eliminatorie. I 10 partecipanti, selezionati tra le candidature arrivate all'organizzazione, proporranno un brano originale e una cover.

Ogni performance sarà valutata dal pubblico e da una giuria qualificata presieduta da Gigi Camedda dei Tazenda e composta da Stefano Manca di Pino e gli anticorpi, dalla promoter musicale Giovanna Manca e dal giornalista Emanuele Fancellu. Pubblico e giurati individueranno i tre migliori artisti che si esibiranno nella fase finale con i rispettivi brani. Al termine delle esibizioni saranno decretati i vincitori del “Porto Torres Music Contest 2025”. In palio premi in denaro per i primi tre sul podio: 1.500 euro per il primo classificato, 1.000 euro per il secondo e 500 euro per il terzo, ma non mancheranno riconoscimenti e menzioni anche per gli altri artisti in gara. Dopo le premiazioni è in programma un grande spettacolo dal vivo e Dj set con i Gemelli Diversi. Il celebre gruppo musicale pop italiano che a partire da metà anni '90 ha segnato più di una generazione, proporrà i suoi brani popolari da “Mary” a “Tu no”, passando per “Un attimo ancora” e tanti altri. La serata sarà presentata da Pierluigi Fiori.

“Porto Torres Music Contest 2025” andrà ad arricchire il calendario degli eventi del Natale Turritano promosso dall’Amministrazione comunale e la conferenza stampa è stata anche l’occasione per presentare le ulteriori iniziative musicali organizzate durante le feste, videnziando il ruolo centrale che la musica riveste in città. Il Canterino Turritano, organizzato dalla Pro Loco, in programma il 5 gennaio, per il 2° anno consecutivo, porterà sul palco della Sala Filippo Canu giovanissimi cantanti che proporranno i brani dei loro artisti preferiti della scena italiana e internazionale. La Sala convegni sarà anche il teatro di altri due attesissimi appuntamenti: il 19 dicembre, alle 19, ospiterà “S’istoria infinita”, lo spettacolo-racconto dei Tazenda che porta in scena non solo musica ma anche parole e memoria raccontate dai protagonisti della band, accompagnati da Felice Liperi, critico musicale e scrittore che ha dato voce alla storia dei Tazenda trasformandola in un libro che racconta le radici dell’etno-rock italiano.

Il 23 dicembre, alle 21, sarà la volta dello spettacolo di beneficenza a favore del reparto di Oncologia pediatrica dell'A.O.U. di Sassari, organizzato dall’ Associazione “Gianni Fresu” che porterà sul palco "Da sa musica a su coro": Cantiria in concerto con la partecipazione dei BBrothers. Promettono intense suggestioni anche il concerto di Natale dei Cantori della Resurrezione diretti dal Maestro Fabio Fresi, in programma il 21 dicembre, alle 18:30, nell’androne del Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres e "Corosjuntos a Natale", il Concerto del Coro Polifonico Turritano e del Complesso Vocale di Nuoro, in programma il 27 dicembre alle 20 nella Basilica di San Gavino.

«Siamo davvero felici – ha detto l’assessora Maria Bastiana Cocco – che nel calendario natalizio sia inserito un contest capace di dare visibilità ai giovani talenti isolani offrendo loro uno spazio per esibirsi dal vivo e raggiungere un pubblico più ampio. Porto Torres è una città legatissima alla musica e lo dimostrano tutti gli eventi di altissimo livello organizzati in città in questo come in altri periodi dell’anno come i grandi concerti della Festha Manna e di Pasquetta».

«Sono davvero felice di essermi impegnato come promotore di questo progetto quest'anno giunto alla sua seconda edizione più bella che mai – ha aggiunto Gavino Sanna - un’iniziativa che va oltre il semplice intrattenimento ma si configura come un evento culturale di alto profilo per la Sardegna. Crediamo fermamente che il Contest sia una piattaforma fondamentale per mettere in luce nuovi talenti, offrendo loro un riconoscimento tangibile attraverso un montepremi significativo e la visibilità garantita da una giuria di altissimo livello».

«A nome della Sardinia Happy Events – ha scritto Sara Gaspari nel suo messaggio - desidero esprimere la mia grande soddisfazione per la riproposizione di questa iniziativa di rilievo. Il Porto Torres Music Contest 2025 rappresenta una piattaforma fondamentale per l'emersione di nuovi talenti e si configura come un momento culturale di grande aggregazione, destinato a generare un impatto positivo e duraturo. Questa seconda edizione s i prospetta come un evento unico in Sardegna».

